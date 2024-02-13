Бешененко Дмитрий Иванович
Место рожденияс.Залевка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
ОБД МЕиориал | http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=73959187 | Донесение.
Упоминание
Неизвестно
http://отечестворт.рф/sprav/001/006.htm | http://отечестворт.рф/sprav/001/006.htm | Перед войной несколько дивизий формировались в основном из жителей Дона... | О двух из них: 38-й Донской Краснозна... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: мл.лейтенант 214 легкого артиллерийского полка,38-й Донской СД
Похороны
Неизвестно