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Бешененко Дмитрий Иванович

Место рождения

с.Залевка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бешененко Иван Егорович

Мать: Бешененко (Неизвестно) Анюна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бешененко (Неизвестно) Мария Петровна

Упоминание
Неизвестно
ОБД МЕиориал | http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=73959187 | Донесение.
Упоминание
Неизвестно
http://отечестворт.рф/sprav/001/006.htm | http://отечестворт.рф/sprav/001/006.htm | Перед войной несколько дивизий формировались в основном из жителей Дона... | О двух из них: 38-й Донской Краснозна... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: мл.лейтенант 214 легкого артиллерийского полка,38-й Донской СД
Похороны
Неизвестно

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