Ланина (Ярцева) Марья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: Ярцев Иван Яковлевич
Мать: Ярцева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.01.1828
Отец ребёнка: Ланин Матвей Матвеевич
Рождение ребёнка
07.06.1829
Дочь: (Ланина) Анна I Матвеевна
Отец ребёнка: Ланин Матвей Матвеевич
Преображенская церковь, Зарайск, Россия
Рождение ребёнка
15.03.1831
Дочь: (Ланина) Александра Матвеевна
Отец ребёнка: Ланин Матвей Матвеевич
Рождение ребёнка
01.12.1833
Дочь: (Ланина) Марья Матвеевна
Отец ребёнка: Ланин Матвей Матвеевич
Рождение ребёнка
?.01.1841
Дочь: (Ланина) Анна Ii Матвеевна
Отец ребёнка: Ланин Матвей Матвеевич
Рождение ребёнка
04.12.1842
Отец ребёнка: Ланин Матвей Матвеевич
Смерть
Неизвестно