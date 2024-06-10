Ланина (Ярцева) Марья Ивановна Около 1813 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ланина (Ярцева) Марья Ивановна

Место рождения

Зарайск, Зарайск, Московская область

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: Ярцев Иван Яковлевич

Мать: Ярцева ?

Зарайск, Зарайск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ланин Матвей Матвеевич

Рождение ребёнка
09.01.1828

Сын: Ланин Павел Матвеевич

Отец ребёнка: Ланин Матвей Матвеевич

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
07.06.1829

Дочь: (Ланина) Анна I Матвеевна

Отец ребёнка: Ланин Матвей Матвеевич

Зарайск, Зарайск, Московская область
Преображенская церковь, Зарайск, Россия
Рождение ребёнка
15.03.1831

Дочь: (Ланина) Александра Матвеевна

Отец ребёнка: Ланин Матвей Матвеевич

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
01.12.1833

Дочь: (Ланина) Марья Матвеевна

Отец ребёнка: Ланин Матвей Матвеевич

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
?.01.1841

Дочь: (Ланина) Анна Ii Матвеевна

Отец ребёнка: Ланин Матвей Матвеевич

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
04.12.1842

Сын: Ланин Николай Матвеевич

Отец ребёнка: Ланин Матвей Матвеевич

Зарайск, Зарайск, Московская область
Смерть
Неизвестно

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