Бондаренко (Тепеницкая) Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко (Тепеницкая) Наталья Алексеевна

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Место рождения

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область

Дата рождения

06.11.1987

Дата смерти

04.03.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Бракосочетание
31.01.2006

Муж: скрыто настройками приватности

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Рождение ребёнка
14.02.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Рождение ребёнка
15.01.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Смерть
04.03.2022
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Причина смерти: Цирроз печени
Похороны
Неизвестно
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область

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