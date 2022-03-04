Бондаренко (Тепеницкая) Наталья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения06.11.1987
Дата смерти04.03.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.2006
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.02.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.01.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
04.03.2022
Причина смерти: Цирроз печени
Похороны
Неизвестно