Миролюбова (Строкова) Ольга Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМиролюбова (Строкова) Ольга Валентиновна

Миролюбова (Строкова) Ольга Валентиновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1966

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1966

Отец: Строков Валентин Михайлович

Мать: Строкова Нина Дмитриевна

Рождение ребёнка
14.07.1989

Сын: Миролюбов Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Миролюбов Сергей Юрьевич

Рождение ребёнка
24.05.1999

Сын: Миролюбов Валентин Сергеевич

Отец ребёнка: Миролюбов Сергей Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазуткин Федор Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миролюбов Сергей Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close