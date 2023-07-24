Миролюбова (Строкова) Ольга Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1966
Рождение ребёнка
14.07.1989
Сын: Миролюбов Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Миролюбов Сергей Юрьевич
Рождение ребёнка
24.05.1999
Сын: Миролюбов Валентин Сергеевич
Отец ребёнка: Миролюбов Сергей Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор