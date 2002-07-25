Солодовников Николай Филиппович
Место рождения
Дата рождения25.12.1935
Дата смерти25.07.2002
ПолМужской
Отец
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1935
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
25.11.1958
Рождение ребёнка
21.04.1965
Рождение ребёнка
25.08.1971
Смерть
25.07.2002
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев