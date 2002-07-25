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Солодовников Николай Филиппович

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

25.12.1935

Дата смерти

25.07.2002

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Жена

1940 г.р.

Дети

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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1935

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Солодовников (Пупыкин) Прасковья Неизвестно

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовников Евгения Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
25.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников Евгения Николаевна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
21.04.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников Евгения Николаевна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
25.08.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников Евгения Николаевна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
25.07.2002
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев

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