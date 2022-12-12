Бебелина Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бебелина Анна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1937

Сын: Бебелин Игорь Николаевич

Отец ребёнка: Бебелин Николай Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Инна Николаевна

Отец ребёнка: Бебелин Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бебелин Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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