Бебелина Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.09.1937
Отец ребёнка: Бебелин Николай Иванович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Инна Николаевна
Отец ребёнка: Бебелин Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно