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Лобанов Михаил Николаевич
Лобанов Михаил Николаевич
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Место рождения
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Дата рождения
08.02.1982
Пол
Мужской
Отец
Лобанов Николай Алексеевич
1952 г.р.
Мать
Лобанова Татьяна Александровна
1954 г.р.
Дети
Не указаны
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АП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1982
Отец:
Лобанов Николай Алексеевич
Мать:
Лобанова Татьяна Александровна
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
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