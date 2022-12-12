Клепинин Николай Андреевич
Место рождения
Дата рождения17.01.1899
Дата смерти28.07.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1899
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Львова Софья
Мать ребёнка: Клепинина Антонина Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
Историк, писатель
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.07.1941
Орёл, город Орёл, Орловская область
Похороны
Неизвестно
Коммунарка, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва