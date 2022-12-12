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Клепинин Николай Андреевич

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Место рождения

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край

Дата рождения

17.01.1899

Дата смерти

28.07.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1899

Отец: Клепинин Андрей Николаевич

Мать: Klepinine Софья Александровна

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Львова Софья

Мать ребёнка: Клепинина Антонина Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Историк, писатель
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клепинина Антонина Николаевна

Смерть
28.07.1941
Орёл, город Орёл, Орловская область
Похороны
Неизвестно
Коммунарка, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
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