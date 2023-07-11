Хромова Ирина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хромова Ирина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Банный Степан Матвеевич

Мать: Банная (Романова) Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Картамышева (Хромова) Светлана Анатольевна

Отец ребёнка: Хромов Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хромов Валерий

Отец ребёнка: Хромов Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хромов Анатолий

Место жительства
Неизвестно
Серпухов, Серпухов, Московская область
г. Серпухов

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