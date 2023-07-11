Хромова Ирина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Картамышева (Хромова) Светлана Анатольевна
Отец ребёнка: Хромов Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хромов Валерий
Отец ребёнка: Хромов Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хромов Анатолий
Место жительства
Неизвестно
Серпухов, Серпухов, Московская область
г. Серпухов