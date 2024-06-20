Михеев Михаил Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1914
Отец: Михеев Илья Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.11.1938
Дочь: Гурьянова (Михеева) Тамара Михайловна
Мать ребёнка: Михеева (Горшунова) Антонина Трофимовна
Лунино, Лунинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно