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Михеев Михаил Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1914

Отец: Михеев Илья Степанович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михеева (Горшунова) Антонина Трофимовна

Рождение ребёнка
01.11.1938

Дочь: Гурьянова (Михеева) Тамара Михайловна

Мать ребёнка: Михеева (Горшунова) Антонина Трофимовна

Лунино, Лунинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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