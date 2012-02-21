Зубенко Владимир Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.?
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.?
Отец: Зубенко Алексей
Мать: Зубенко Мария
Рождение ребёнка
03.08.1973
Сын: Зубенко Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Зубенко Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зубенко Надежда Владимировна
Мать ребёнка: Зубенко Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зубенко Николай Владимирович
Мать ребёнка: Зубенко Валентина Николаевна