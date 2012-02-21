Зубенко Владимир Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубенко Владимир Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.?

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.?

Отец: Зубенко Алексей

Мать: Зубенко Мария

Рождение ребёнка
03.08.1973

Сын: Зубенко Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Зубенко Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зубенко Надежда Владимировна

Мать ребёнка: Зубенко Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубенко Николай Владимирович

Мать ребёнка: Зубенко Валентина Николаевна

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