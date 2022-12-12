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Митрохина Мария Михайловна

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Место рождения

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Дата рождения

03.10.1985

Пол

Женский

Отец

1961 г.р.

Мать

1962 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1985

Отец: Митрохин Михаил Андреевич

Мать: Митрохина Елена Петровна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
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