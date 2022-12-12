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Митрохина Мария Михайловна
Митрохина Мария Михайловна
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Место рождения
Краснодар
, город Краснодар, Краснодарский край
Дата рождения
03.10.1985
Пол
Женский
Отец
Митрохин Михаил Андреевич
1961 г.р.
Мать
Митрохина Елена Петровна
1962 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ММ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1985
Отец:
Митрохин Михаил Андреевич
Мать:
Митрохина Елена Петровна
Краснодар
, город Краснодар, Краснодарский край
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