Затынайченко Олег Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Затынайченко Валерий Иванович
Мать: Затынайченко Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Затынайченко Дочь Олеговна
Мать ребёнка: Затынайченко Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Затынайченко Сын Олегович
Мать ребёнка: Затынайченко Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Затынайченко Светлана