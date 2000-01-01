Затынайченко Олег Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Затынайченко Олег Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Затынайченко Валерий Иванович

Мать: Затынайченко Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Затынайченко Дочь Олеговна

Мать ребёнка: Затынайченко Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Затынайченко Сын Олегович

Мать ребёнка: Затынайченко Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Затынайченко Светлана

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