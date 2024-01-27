Иванов Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

1909

Пол

Мужской

Добавил:

ГS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Иванов Александр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Елизавета Тимофеевна

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Смирнова (Иванова) Варвара Владимировна

Мать ребёнка: Иванова Елизавета Тимофеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.10.1889 ст.

Сын: Иванов Константин Владимирович

Мать ребёнка: Иванова Елизавета Тимофеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1895

Сын: Иванов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Иванова Елизавета Тимофеевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1909

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