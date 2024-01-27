Иванов Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смерти1909
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Иванов Александр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Смирнова (Иванова) Варвара Владимировна
Мать ребёнка: Иванова Елизавета Тимофеевна
Рождение ребёнка
12.10.1889 ст.
Сын: Иванов Константин Владимирович
Мать ребёнка: Иванова Елизавета Тимофеевна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Иванов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Иванова Елизавета Тимофеевна
Смерть
1909