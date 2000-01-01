Гримм (Grimm) Анна Барбара (Anna Barbara)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти26.06.1748
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1708
Сын: Фёллиг Франц
Отец ребёнка: Фёллиг Михаэль
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёллиг Михаэль
Смерть
26.06.1748
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
27.06.1748
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция