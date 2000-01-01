Гримм (Grimm) Анна Барбара (Anna Barbara) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гримм (Grimm) Анна Барбара (Anna Barbara)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

26.06.1748

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1708

Сын: Фёллиг Франц

Отец ребёнка: Фёллиг Михаэль

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёллиг Михаэль

Смерть
26.06.1748
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
27.06.1748
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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