Крюков Прохор Евсеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Крюков Евсевий Никитин
Мать: Крюкова Пелагея Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крюкова Матрена Иванова
Рождение ребёнка
1744
Мать ребёнка: Крюкова Матрена Иванова
Большая Тарловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно