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Крюков Прохор Евсеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Крюков Евсевий Никитин

Мать: Крюкова Пелагея Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крюкова Матрена Иванова

Рождение ребёнка
1744

Сын: Крюков Родион Прохоров

Мать ребёнка: Крюкова Матрена Иванова

Большая Тарловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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