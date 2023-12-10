Шерстянкина Санклития Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерстянкина Санклития Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

13.02.1902

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
13.02.1902
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