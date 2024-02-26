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Данила Федоров (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Отец

Около 1749 г.р.

Мать

Около 1753 г.р.

Жена

Около 1781 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Федор Алексеев (Ич)

Мать: Дарья Иванова (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Ульяна Данилова (Вна)

Мать ребёнка: Елена

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Авдотья Данилова (Вна)

Мать ребёнка: Елена

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Марфа Данилова (Вна)

Мать ребёнка: Елена

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Аграфена Данилова (Вна)

Мать ребёнка: Елена

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1824

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