Данила Федоров (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смерти1824
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: Федор Алексеев (Ич)
Мать: Дарья Иванова (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Ульяна Данилова (Вна)
Мать ребёнка: Елена
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Авдотья Данилова (Вна)
Мать ребёнка: Елена
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Марфа Данилова (Вна)
Мать ребёнка: Елена
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Аграфена Данилова (Вна)
Мать ребёнка: Елена
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1824