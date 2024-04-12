Казакова (Лётова) Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1889
Дата смертиПосле ?.08.1914
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: Лётов Василий Иванов
Мать: Анисья Семенова
Бракосочетание
27.10.1908
Дмитровцы, Коломенский, Московская область
ф.16, оп.1д. 190 МК Егорьевского у. (с. Дмитриевцы 1908)
Восприемник
22.08.1914
ф.2129-1-74 МК Егорьевского уезда 1914 г.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Смерть
После ?.08.1914