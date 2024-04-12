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Казакова (Лётова) Татьяна Васильевна

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

После ?.08.1914

Пол

Женский

Отец

Около 1830 г.р.

Мать

Муж

Около 1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: Лётов Василий Иванов

Мать: Анисья Семенова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
27.10.1908

Муж: Казаков Афанасий Иванов

Дмитровцы, Коломенский, Московская область
ф.16, оп.1д. 190 МК Егорьевского у. (с. Дмитриевцы 1908)
Восприемник
22.08.1914
Тимшино, Егорьевск, Московская область
ф.2129-1-74 МК Егорьевского уезда 1914 г.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Крещение
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
После ?.08.1914
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