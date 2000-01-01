Кислинская Клавдия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1960
Сын: Кислинский Николай Емельянович
Отец ребёнка: Кислинский Емельян Ермолаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кислинский Владимир Емельянович
Отец ребёнка: Кислинский Емельян Ермолаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кислинский Михаил Емельянович
Отец ребёнка: Кислинский Емельян Ермолаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно