Кислинская Клавдия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКислинская Клавдия Тимофеевна

Кислинская Клавдия Тимофеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1960

Сын: Кислинский Николай Емельянович

Отец ребёнка: Кислинский Емельян Ермолаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кислинский Владимир Емельянович

Отец ребёнка: Кислинский Емельян Ермолаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кислинский Михаил Емельянович

Отец ребёнка: Кислинский Емельян Ермолаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислинский Емельян Ермолаевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close