Лебедев Феогност (Андрей) Григорьевич
Место рождения
Дата рождения12.12.1801
Дата смерти04.05.1869
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1823
Тверь, город Тверь, Тверская область
Место жительства
С 1823 по 1827
Место жительства
С 1827 по 1833
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1833 по 1841
Место жительства
С 1841 по 1848
Место жительства
С 1848 по 1852
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Место жительства
С 1852 по 1856
Место жительства
С 1856 по 1862
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Место жительства
С 1862 по 1869
Смерть
04.05.1869