Лебедев Феогност (Андрей) Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедев Феогност (Андрей) Григорьевич

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Место рождения

Еськи, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

12.12.1801

Дата смерти

04.05.1869

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Еськи, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
По 1823
Тверь, город Тверь, Тверская область
Место жительства
С 1823 по 1827
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1827 по 1833
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1833 по 1841
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1841 по 1848
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1848 по 1852
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Место жительства
С 1852 по 1856
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1856 по 1862
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Место жительства
С 1862 по 1869
Псков, город Псков, Псковская область
Смерть
04.05.1869
Псков, город Псков, Псковская область
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