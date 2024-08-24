Сугачкова (Мокеева) Ольга Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сугачкова (Мокеева) Ольга Федоровна

Место рождения

д. Высоково, Богородский район

Дата рождения

02.08.1955

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1955

Отец: Мокеев Федор Никандрович

Мать: Мокеева (Демидова) Маргарита Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Мастер
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сугачков Владимир Федорович

Рождение ребёнка
06.04.1978

Сын: Сугачков Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Сугачков Владимир Федорович

Рождение ребёнка
06.11.1985

Дочь: Короткова (Сугачкова) Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Сугачков Владимир Федорович

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