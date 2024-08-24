Сугачкова (Мокеева) Ольга Федоровна
Место рожденияд. Высоково, Богородский район
Дата рождения02.08.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1955
Работа или профессия
Неизвестно
Мастер
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.04.1978
Сын: Сугачков Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Сугачков Владимир Федорович
Рождение ребёнка
06.11.1985
Дочь: Короткова (Сугачкова) Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Сугачков Владимир Федорович