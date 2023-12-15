Гололобова Федора Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гололобова Федора Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гололобов Алексей Александрович

Рождение ребёнка
16.07.1914 ст.

Сын: Гололобов Илья Алексеевич

Отец ребёнка: Гололобов Алексей Александрович

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
05.12.1919 ст.

Дочь: (Гололобова) Варвара Алексеевна

Отец ребёнка: Гололобов Алексей Александрович

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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