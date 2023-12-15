Гололобова Федора Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.07.1914 ст.
Сын: Гололобов Илья Алексеевич
Отец ребёнка: Гололобов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
05.12.1919 ст.
Дочь: (Гололобова) Варвара Алексеевна
Отец ребёнка: Гололобов Алексей Александрович
Смерть
Неизвестно