Иванников Иван Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванников Иван Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: Иванникова Акулина Андреевна

Рождение ребёнка
20.10.1908

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Иванникова Татьяна Федоровна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
05.02.1910

Сын: Иванников Михаил Иванович

Мать ребёнка: Иванникова Татьяна Федоровна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.09.1913

Сын: Иванников Петр Иванович

Мать ребёнка: Иванникова Татьяна Федоровна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванникова Татьяна Федоровна

Смерть
Неизвестно
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