Иванников Иван Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Рождение ребёнка
20.10.1908
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Иванникова Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
05.02.1910
Сын: Иванников Михаил Иванович
Мать ребёнка: Иванникова Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
25.09.1913
Мать ребёнка: Иванникова Татьяна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно