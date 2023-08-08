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Зайцева Галина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1965

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1965

Отец: Верташёнок Алексей Трофимович

Мать: Самусенко Людмила Ефимовна

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