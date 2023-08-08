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Зайцева Галина Алексеевна
Зайцева Галина Алексеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.07.1965
Пол
Женский
Отец
Верташёнок Алексей Трофимович
1932 г.р.
Мать
Самусенко Людмила Ефимовна
1938 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1965
Отец:
Верташёнок Алексей Трофимович
Мать:
Самусенко Людмила Ефимовна
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