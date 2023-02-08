Тюрина Игорь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тюрина (Орлова) Светлана
Рождение ребёнка
01.10.1997
Сын: Тюрин Виктор
Мать ребёнка: Тюрина (Орлова) Светлана
Рождение ребёнка
13.07.2003
Дочь: (Тюрина) Алёна
Мать ребёнка: Тюрина (Орлова) Светлана