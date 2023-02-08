Тюрина Игорь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрина Игорь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1974 г.р.

Дети

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюрина (Орлова) Светлана

Рождение ребёнка
01.10.1997

Сын: Тюрин Виктор

Мать ребёнка: Тюрина (Орлова) Светлана

Рождение ребёнка
13.07.2003

Дочь: (Тюрина) Алёна

Мать ребёнка: Тюрина (Орлова) Светлана

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