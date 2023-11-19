Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1795 по 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
С 1795 по 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.11.1817
Дочь: Кошовец (Онопко) Матрена Никифоровна
Отец ребёнка: Онопко Никифор Архипович
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Онопко Никита Никифорович
Отец ребёнка: Онопко Никифор Архипович
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: (Онопко) Харитина Никифоровна
Отец ребёнка: Онопко Никифор Архипович
Смерть
Неизвестно