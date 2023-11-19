Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1795 по 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
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Рождение
С 1795 по 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1817

Дочь: Кошовец (Онопко) Матрена Никифоровна

Отец ребёнка: Онопко Никифор Архипович

Добротово, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Онопко Никита Никифорович

Отец ребёнка: Онопко Никифор Архипович

Добротово, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: (Онопко) Харитина Никифоровна

Отец ребёнка: Онопко Никифор Архипович

Добротово, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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