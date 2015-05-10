Иванова (Натальина) Надежда
Место рождения
Дата рождения24.12.1924
Дата смерти10.05.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1924
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Виктор
Рождение ребёнка
01.07.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Виктор
Рождение ребёнка
28.09.1950
Дочь: Блинова (Иванова) Татьяна
Отец ребёнка: Иванов Виктор
Рождение ребёнка
28.09.1952
Сын: Иванов Александр
Отец ребёнка: Иванов Виктор
Смерть
10.05.2015
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно