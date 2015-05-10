Иванова (Натальина) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Натальина) Надежда

Место рождения

Лукачек, Амурская область, РСФСР

Дата рождения

24.12.1924

Дата смерти

10.05.2015

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1924

Отец: Натальин Иван Артамонович

Мать: Натальина (Калашникова) Степанида Савватеевна

Лукачек, Амурская область, РСФСР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Виктор

Рождение ребёнка
01.07.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Виктор

Рождение ребёнка
28.09.1950

Дочь: Блинова (Иванова) Татьяна

Отец ребёнка: Иванов Виктор

Рождение ребёнка
28.09.1952

Сын: Иванов Александр

Отец ребёнка: Иванов Виктор

Смерть
10.05.2015
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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