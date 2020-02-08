Уханов Константин Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уханов Константин Викторович

Место рождения

Узбекская ССР СССР

Дата рождения

23.02.1942

Дата смерти

08.02.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Узбекская ССР СССР
Рождение ребёнка
04.02.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.03.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
08.02.2020
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