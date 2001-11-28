Назаров Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назаров Михаил Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

Жена

1924 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1923

Отец: Назаров Александр Михайлович

Мать: Назарова Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
21.09.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Назарова Галина Евстафьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Александр Михайлович

Мать ребёнка: Назарова Галина Евстафьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Назарова Галина Евстафьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назарова Галина Евстафьевна

Смерть
Неизвестно
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