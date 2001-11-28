Назаров Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1923
Рождение ребёнка
21.09.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Назарова Галина Евстафьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаров Александр Михайлович
Мать ребёнка: Назарова Галина Евстафьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Назарова Галина Евстафьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно