Урманов Тимербай Абдуллович
Место рожденияСело Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Дата рождения16.12.1883
Дата смерти25.12.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1883
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
До 1908
Рождение ребёнка
12.11.1908
Мать ребёнка: Урманова (Урманова) Магфура Ямалетдиновна
Развод
16.05.1909
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Урманова (Урманова) Магфура Ямалетдиновна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Урманов Тимер Тимербаевич
Мать ребёнка: Урманова (Урманова) Магфура Ямалетдиновна
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Урманова (Урманова) Магфура Ямалетдиновна
Рождение ребёнка
20.10.1920
Сын: Урманов Миниахмет Тимербаевич
Мать ребёнка: Урманова (Урманова) Магфура Ямалетдиновна
Рождение ребёнка
24.09.1925
Дочь: Терегулова (Урманова) Тагзима Тимербаевна
Мать ребёнка: Урманова (Урманова) Магфура Ямалетдиновна
Рождение ребёнка
22.01.1927
Дочь: Асадуллина (Урманова) Танзиля Тимербаевна
Мать ребёнка: Урманова (Урманова) Магфура Ямалетдиновна
Смерть
25.12.1967