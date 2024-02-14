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Урманов Тимербай Абдуллович

Место рождения

Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

16.12.1883

Дата смерти

25.12.1967

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1883

Отец: Урманов Абдулла Шарафутдинович

Мать: Урманова Забида Мифтахетдиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Урманова Гайния Залялетдиновна

Бракосочетание
До 1908

Жена: Урманова (Урманова) Магфура Ямалетдиновна

Рождение ребёнка
12.11.1908

Сын: Урманов Муса Тимербаевич

Мать ребёнка: Урманова (Урманова) Магфура Ямалетдиновна

Развод
16.05.1909

Жена: Урманова Гайния Залялетдиновна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Урманов ? Тимербаевич

Мать ребёнка: Урманова (Урманова) Магфура Ямалетдиновна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Урманов Тимер Тимербаевич

Мать ребёнка: Урманова (Урманова) Магфура Ямалетдиновна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Урманов ?? Тимербаевич

Мать ребёнка: Урманова (Урманова) Магфура Ямалетдиновна

Рождение ребёнка
20.10.1920

Сын: Урманов Миниахмет Тимербаевич

Мать ребёнка: Урманова (Урманова) Магфура Ямалетдиновна

Рождение ребёнка
24.09.1925

Дочь: Терегулова (Урманова) Тагзима Тимербаевна

Мать ребёнка: Урманова (Урманова) Магфура Ямалетдиновна

Рождение ребёнка
22.01.1927

Дочь: Асадуллина (Урманова) Танзиля Тимербаевна

Мать ребёнка: Урманова (Урманова) Магфура Ямалетдиновна

Смерть
25.12.1967
Похороны
Неизвестно

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