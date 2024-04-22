Капитанов Лука Иванович
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Верещагин Иван Иванович
Мать: Анна Борисовна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Иван Лукич
Мать ребёнка: Агафья Пименовна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Ефим Лукич
Мать ребёнка: Агафья Пименовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Пименовна
Смерть
Неизвестно
сослан на поселение в 1826 г.