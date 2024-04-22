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Капитанов Лука Иванович

Место рождения

Городовик, Дедовичский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Верещагин Иван Иванович

Мать: Анна Борисовна

Городовик, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Иван Лукич

Мать ребёнка: Агафья Пименовна

Стрелицы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Ефим Лукич

Мать ребёнка: Агафья Пименовна

Стрелицы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Пименовна

Смерть
Неизвестно
сослан на поселение в 1826 г.
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