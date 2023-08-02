Лузина (Пермякова) Стефанида Корниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лузина (Пермякова) Стефанида Корниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1819 ст.

Муж: Лузин Иван Харламович

Рождественский завод село Ножовка Оханский уезд Пермской губернии
Рождение ребёнка
04.03.1829 ст.

Дочь: Дурышева Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Лузин Иван Харламович

Рождественский завод село Ножовка Оханского уезда Пермской губернии
Смерть
Неизвестно
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