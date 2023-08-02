Лузина (Пермякова) Стефанида Корниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
19.01.1819 ст.
Рождественский завод село Ножовка Оханский уезд Пермской губернии
Рождение ребёнка
04.03.1829 ст.
Дочь: Дурышева Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Лузин Иван Харламович
Рождественский завод село Ножовка Оханского уезда Пермской губернии
Смерть
Неизвестно