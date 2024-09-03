Коростелев Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коростелев Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коростелева Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Коростелева (Ляхова) Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коростелева Зинаида Владимировна

Мать ребёнка: Коростелева (Ляхова) Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коростелева Людмила Владимировна

Мать ребёнка: Коростелева (Ляхова) Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коростелев Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Коростелева (Ляхова) Мария Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коростелева (Ляхова) Мария Сергеевна

Смерть
Неизвестно

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