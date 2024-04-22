Мосолова (Кечемайкина) Степанида Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосолова (Кечемайкина) Степанида Григорьевна

Место рождения

Большое Игнатово, Большеигнатовский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Кечемайкин Григорий Яковлевич

Мать: не указана

Большое Игнатово, Большеигнатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1890

Сын: Мосолов Григорий Степанович

Отец ребёнка: Мосолов Степан Герасимович

Ташто Кшуманця, Большеигнатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мосолов Степан Герасимович

Смерть
Неизвестно
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