Мосолова (Кечемайкина) Степанида Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Кечемайкин Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
1890
Сын: Мосолов Григорий Степанович
Отец ребёнка: Мосолов Степан Герасимович
Ташто Кшуманця, Большеигнатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно