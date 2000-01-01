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Александров Павел Максимович

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Место рождения

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)

Дата рождения

Между 1878 и 1879

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1878 и 1879

Отец: не указан

Мать: не указана

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Бракосочетание
23.01.1898

Жена: Александрова Феодосия Тарасовна

Пророко-Ильинская церковь
Работа или профессия
Неизвестно
Мельник
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