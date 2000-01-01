Александров Павел Максимович
Место рождения(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Дата рожденияМежду 1878 и 1879
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1878 и 1879
Отец: не указан
Мать: не указана
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Бракосочетание
23.01.1898
Пророко-Ильинская церковь
Работа или профессия
Неизвестно
Мельник