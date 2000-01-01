Усов Юрий владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усов Юрий владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усов Евгений Юрьевич

Мать ребёнка: Усова Галина викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усов Игорь Юрьевич

Мать ребёнка: Усова Галина викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усова Галина викторовна

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