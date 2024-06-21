Черкасов Александр Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЧеркасов Александр

Черкасов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1900 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черкасова (Лукьянова) Екатерина

Награда
Неизвестно
Медаль «За трудовое отличие»
Рождение ребёнка
Около 1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черкасова (Лукьянова) Екатерина

Новосибирск, Россия
Смерть
Неизвестно

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