Желтиров Раис Кадырович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желтиров Раис Кадырович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Желтиров Кадыр Желтыр улы

Мать: Желтирова Шамсисрур Шамсулла кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Желтирова Нэлли Раисовна

Мать ребёнка: Желтирова Разия Гумаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Желтиров Наиль Раисович

Мать ребёнка: Желтирова Разия Гумаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Желтиров Ренат

Мать ребёнка: Желтирова Разия Гумаровна

Бракосочетание
25.03.1977

Жена: Желтирова Разия Гумаровна

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область

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