Желтиров Раис Кадырович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Желтирова Нэлли Раисовна
Мать ребёнка: Желтирова Разия Гумаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Желтирова Разия Гумаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Желтиров Ренат
Мать ребёнка: Желтирова Разия Гумаровна
Бракосочетание
25.03.1977
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область