Самойлюк Владимир Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.02.26
Дата смерти02.02.1995
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.26
Отец: Самойлюк Евдоким Ясевич
Мать: Самойлюк Надежда
Рождение ребёнка
13.01.1948
Дочь: Самойлюк Вера Владимировна
Мать ребёнка: Горошко Елена Андреевна
Рождение ребёнка
02.01.1958
Сын: Самойлюк Петр Владимирович
Мать ребёнка: Горошко Елена Андреевна
Рождение ребёнка
22.12.1963
Сын: Самойлюк Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Горошко Елена Андреевна
Смерть
02.02.1995