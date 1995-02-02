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Самойлюк Владимир Евдокимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.02.26

Дата смерти

02.02.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.26

Отец: Самойлюк Евдоким Ясевич

Мать: Самойлюк Надежда

Рождение ребёнка
13.01.1948

Дочь: Самойлюк Вера Владимировна

Мать ребёнка: Горошко Елена Андреевна

Рождение ребёнка
02.01.1958

Сын: Самойлюк Петр Владимирович

Мать ребёнка: Горошко Елена Андреевна

Рождение ребёнка
22.12.1963

Сын: Самойлюк Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Горошко Елена Андреевна

Смерть
02.02.1995
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