Федько (Турчина) Евдокия Мартыновна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1892 и 1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1892 и 1893 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.02.1910 ст.
Муж: Федько Илья Ефимович
Рождение ребёнка
03.02.1911 ст.
Дочь: Конобеева Варвара Ильинична
Отец ребёнка: Федько Илья Ефимович
Смерть
Неизвестно