Федько (Турчина) Евдокия Мартыновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федько (Турчина) Евдокия Мартыновна

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Место рождения

Малые Бубны, Сумська область

Дата рождения

Между 1892 и 1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1883 и 1884 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1892 и 1893 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малые Бубны, Сумська область
Бракосочетание
19.02.1910 ст.

Муж: Федько Илья Ефимович

Евпатория, Евпатория, Республика Крым
Рождение ребёнка
03.02.1911 ст.

Дочь: Конобеева Варвара Ильинична

Отец ребёнка: Федько Илья Ефимович

Евпатория, Евпатория, Республика Крым
Смерть
Неизвестно
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