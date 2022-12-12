Потяркина Надежда Анатольевна
Место рождения
Дата рождения1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1992
Дочь: Потяркина Мария Игоревна
Отец ребёнка: Потяркин Игорь Григорьевич
Рождение ребёнка
1999
Дочь: Потяркина Екатерина Игоревна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
2007
Дочь: Потяркина Анна Игоревна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно