Потяркина Надежда Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотяркина Надежда Анатольевна

Потяркина Надежда Анатольевна

avatar

Место рождения

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область

Дата рождения

1969

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1992

Дочь: Потяркина Мария Игоревна

Отец ребёнка: Потяркин Игорь Григорьевич

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1999

Дочь: Потяркина Екатерина Игоревна

Отец ребёнка: не указан

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Рождение ребёнка
2007

Дочь: Потяркина Анна Игоревна

Отец ребёнка: не указан

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потяркин Игорь Григорьевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close