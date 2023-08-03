Горяев Дмитрий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения28.05.1909
Дата смерти24.02.1984
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1909
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Горяева (Деришева) Маремьяна Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горяев Владимир? Дмитриевич
Мать ребёнка: Горяева (Деришева) Маремьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
18.11.1934
Дочь: Горяева Тина Дмитриевна
Мать ребёнка: Горяева (Деришева) Маремьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
08.01.1942
Дочь: Строкова (Горяева) Нина Дмитриевна
Мать ребёнка: Горяева (Деришева) Маремьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
03.07.1945
Дочь: Мелкозёрова (Горяева) Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Горяева (Деришева) Маремьяна Тимофеевна
Дегтярск, Дегтярск, Свердловская область
Смерть
24.02.1984