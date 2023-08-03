Горяев Дмитрий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоряев Дмитрий Алексеевич

Горяев Дмитрий Алексеевич

avatar

Место рождения

Подгорной, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

28.05.1909

Дата смерти

24.02.1984

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1909

Отец: Горяев Алексей Иванович

Мать: Горяева Анастасия Семеновна

Подгорной, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горяев Юрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Горяева (Деришева) Маремьяна Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горяева (Деришева) Маремьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горяев Владимир? Дмитриевич

Мать ребёнка: Горяева (Деришева) Маремьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
18.11.1934

Дочь: Горяева Тина Дмитриевна

Мать ребёнка: Горяева (Деришева) Маремьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
08.01.1942

Дочь: Строкова (Горяева) Нина Дмитриевна

Мать ребёнка: Горяева (Деришева) Маремьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
03.07.1945

Дочь: Мелкозёрова (Горяева) Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Горяева (Деришева) Маремьяна Тимофеевна

Дегтярск, Дегтярск, Свердловская область
Смерть
24.02.1984

Мы используем куки для улучшения работы сайта.