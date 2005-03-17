Левченко Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левченко Вера Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1946

Дата смерти

17.03.2005

Пол

Женский

Отец

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Мать

1927 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1973 г.р.

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1946

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Кошелева Любовь Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.09.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.01.1973

Сын: Левченко Алексей Вячеславович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
17.03.2005

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