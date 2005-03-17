Левченко Вера Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1946
Дата смерти17.03.2005
ПолЖенский
Отец
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Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1946
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.09.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.01.1973
Сын: Левченко Алексей Вячеславович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
17.03.2005