Вишнякова (Ильина) Пелагея Евграфовна 1875 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вишнякова (Ильина) Пелагея Евграфовна

Место рождения

Мининская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Ильин Евграф

Мать: Ильина Марианна Семеновна

Мининская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.03.1901

Сын: Ильин Василий Иванович

Отец ребёнка: Вишняков Иван Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.03.1906

Дочь: Ильина Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Вишняков Иван Петрович

Петербург
Бракосочетание
01.05.1906

Муж: Вишняков Иван Петрович

Морозово, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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