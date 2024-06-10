Вишнякова (Ильина) Пелагея Евграфовна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Ильин Евграф
Рождение ребёнка
30.03.1901
Отец ребёнка: Вишняков Иван Петрович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.03.1906
Дочь: Ильина Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Вишняков Иван Петрович
Петербург
Бракосочетание
01.05.1906
Морозово, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно