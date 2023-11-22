Сухотерина Арина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1878
Сын: Сухотерин Демид Тихонович
Отец ребёнка: Сухотерин Тихон Феоктистович
Рождение ребёнка
1881
Сын: Сухотерин Терентий Тихонович
Отец ребёнка: Сухотерин Тихон Феоктистович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Киселева Марфа Тихоновна
Отец ребёнка: Сухотерин Тихон Феоктистович
Смерть
Неизвестно