Сухотерина Арина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСухотерина Арина Васильевна

Сухотерина Арина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Сын: Сухотерин Демид Тихонович

Отец ребёнка: Сухотерин Тихон Феоктистович

Рождение ребёнка
1881

Сын: Сухотерин Терентий Тихонович

Отец ребёнка: Сухотерин Тихон Феоктистович

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Киселева Марфа Тихоновна

Отец ребёнка: Сухотерин Тихон Феоктистович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close