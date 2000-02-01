Романенко (Коробейникова) Анастасия Моисеевна
Место рождения
Дата рождения01.01.1910
Дата смерти?.02.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1930
Сын: Романенко Николай Павлович
Отец ребёнка: Романенко Павел Селиверстович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронова Варвара Павловна
Отец ребёнка: Романенко Павел Селиверстович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Романенко Павел Селиверстович
Смерть
?.02.2000