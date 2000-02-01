Романенко (Коробейникова) Анастасия Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романенко (Коробейникова) Анастасия Моисеевна

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Место рождения

Солоновка, Новичихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

01.01.1910

Дата смерти

?.02.2000

Пол

Женский

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Солоновка, Новичихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.12.1930

Сын: Романенко Николай Павлович

Отец ребёнка: Романенко Павел Селиверстович

Солоновка, Новичихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронова Варвара Павловна

Отец ребёнка: Романенко Павел Селиверстович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романенко Иван Павлович

Отец ребёнка: Романенко Павел Селиверстович

Смерть
?.02.2000
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