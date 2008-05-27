Кузнецова (Ваганова) Рена
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1936
Дата смерти27.05.2008
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1936
Отец: Ваганов Николай
Мать: Ваганова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Геннадий
Смерть
27.05.2008
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва