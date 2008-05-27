Кузнецова (Ваганова) Рена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Ваганова) Рена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1936

Дата смерти

27.05.2008

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

Муж

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1936

Отец: Ваганов Николай

Мать: Ваганова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Геннадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Геннадий

Смерть
27.05.2008
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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