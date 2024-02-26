Брунилина Наталья Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Брунилина Наталья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Брунилин Василий Алексеев

Мать: не указана

Бракосочетание
04.09.1850

Муж: скрыто настройками приватности

ст.Кременская Усть - Медведицкого округа Области Войска Донского Николаевская церковь( ст.Кременская Клетский район Волгоградская область)

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