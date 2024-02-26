Брунилина Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Брунилин Василий Алексеев
Мать: не указана
Бракосочетание
04.09.1850
Муж: скрыто настройками приватности
ст.Кременская Усть - Медведицкого округа Области Войска Донского Николаевская церковь( ст.Кременская Клетский район Волгоградская область)