Пыжев Осип Сивостьянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыжев Осип Сивостьянов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Пыжев Сивостьян

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Пыжева) Феврония Самойловна

Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Пыжева) Ульяна Осиповна

Мать ребёнка: (Пыжева) Феврония Самойловна

Рождение ребёнка
1797

Сын: Пыжев Стефан Осипович

Мать ребёнка: (Пыжева) Феврония Самойловна

Рождение ребёнка
1799

Сын: Пыжев Петр Осипович

Мать ребёнка: (Пыжева) Феврония Самойловна

Рождение ребёнка
1808

Сын: Пыжев Михаил Осипович

Мать ребёнка: (Пыжева) Феврония Самойловна

Смерть
1812

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