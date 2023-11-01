Пыжев Осип Сивостьянов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Пыжев Сивостьян
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Пыжева) Ульяна Осиповна
Мать ребёнка: (Пыжева) Феврония Самойловна
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: (Пыжева) Феврония Самойловна
Рождение ребёнка
1799
Сын: Пыжев Петр Осипович
Мать ребёнка: (Пыжева) Феврония Самойловна
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: (Пыжева) Феврония Самойловна
Смерть
1812